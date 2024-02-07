В Пензе прошло совещание с представителями бизнеса на тему благоустройства территорий

В мэрии Пензы 6 февраля прошла встреча заместителя главы ведомства Юлии Ляпиной, замначальника Управления ЖКХ Пензы Александра Савенкова и замдиректора МБУ «Пензавтодор» Станислава Леденева с представителями торговых предприятий, ярмарок, организаций общественного питания, малого и среднего бизнеса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии