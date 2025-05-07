Зеедорф о 4:3 «Интера» с «Барсой»: «Поразило, что миланцы не сдались. Кто бы мог подумать, что им по силам так поздно сравнять счет?»

Миланцы выиграли ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов (первая игра – 3:3). «Думаю, на сегодня эмоций достаточно! В первом тайме «Интер» был на высоте, однако «Барселона» отыгралась, и «Интер» уже выглядел не слишком энергично.
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