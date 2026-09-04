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Регионы России

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Китай активизировал роль на мировом нефтяном рынке, стабилизируя цены

Китай активизировал роль на мировом нефтяном рынке, стабилизируя цены

В 2026 году Китай фактически перехватил инициативу у ОПЕК по стабилизации мирового нефтяного рынка, сократив импорт нефти на 5,5 млн баррелей в сутки.

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