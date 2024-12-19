Усадьба Голицыных привлекла внимание ГУ по культурному наследию Смоленщины

Реставрационные работы должны были пройти до 2025 года Жители Гагаринского района обратились в адрес региональных властей с просьбой обратить внимание на состояние усадьбы Голицыных-Муромцевых в селе Пречистое.
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