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Несекретные материалы

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Почему Пётр I запретил строить каменные дома по всей стране?

Почему Пётр I запретил строить каменные дома по всей стране?

Царь-реформатор, прорубивший окно в Европу, был одержим идеей величия. Новая столица на Неве должна была стать не просто административным центром, а воплощением этой мечты — городом из камня, способным соперничать с лучшими европейскими столицами.

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