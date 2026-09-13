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Татар-информ

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Синоптик Тишковец спрогнозировал неустойчивую весну в России в 2027 году

Синоптик Тишковец спрогнозировал неустойчивую весну в России в 2027 году

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Весна 2027 года в России может отличаться резкими перепадами погоды, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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