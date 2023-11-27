Сотни учреждений Чехии временно закроются 27 ноября из-за стачки

Прага. Чехия. Более 1 млн жителей Чехии не выйдут на работу 27 ноября. В крупнейшей в истории страны забастовке примут участие сотрудники сотен предприятий и организаций, а также педагоги 70% школ, передает RT со ссылкой на РИА Новости.