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Сотни учреждений Чехии временно закроются 27 ноября из-за стачки

Сотни учреждений Чехии временно закроются 27 ноября из-за стачки

Прага. Чехия. Более 1 млн жителей Чехии не выйдут на работу 27 ноября. В крупнейшей в истории страны забастовке примут участие сотрудники сотен предприятий и организаций, а также педагоги 70% школ, передает RT со ссылкой на РИА Новости.

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