Ванилла SU
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Ванилла SU

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Делимся пошаговым руководством, с помощью которого любой научится правильно использовать палочки для еды.

Делимся пошаговым руководством, с помощью которого любой научится правильно использовать палочки для еды.

﻿﻿Палочки для еды являются обычным предметом потребления в большинстве стран мира, и во многих ресторанах других вариантов может не быть.

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