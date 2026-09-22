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Время приезда скорой помощи на ДТП в Туле меньше 15 минут

Время приезда скорой помощи на ДТП в Туле меньше 15 минут

В Тульской области на ДТП скорая помощь приезжает ранее, чем через 15 минут. Об этом на брифинге в региональном правительстве рассказала директор Департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области Виктория Камаева.

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