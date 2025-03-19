Кто-нибудь дошёл до понимания, что жить без мужчины легче?

Ирина Симонова

Я пришла к такому выводу к 45 лет. Правда за плечами у меня было 3 брака и к этому возрасту моим детям от первого брака было уже одному 25 лет, второй 22 года. Я прошла, как можно сказать "все тяготы и лишения" семейной жизни. Сын порадовал меня внуками, дочь пока отодвигает материнство. Дети живут отдельно от меня, и, честно, наслаждаюсь одиночеством. Нет, у меня есть друзья с которыми мы встречаемся, у меня есть поклонники, желающие жить со мной. Но я не хочу. Меня устраивает моя жизнь.