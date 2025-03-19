Я на распутье:Мне 30, детей нет. Живу в сожительстве 2 года.Но трезво осознаю, что одной мне было бы намного легче:1) у меня от мужчин бонусов никогда не было.
Кто-нибудь дошёл до понимания, что жить без мужчины легче?
Комментарии
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Ю
Юрий
Елена, ну что от дуры ждать.
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18 час.
Ирина Симонова
Я пришла к такому выводу к 45 лет. Правда за плечами у меня было 3 брака и к этому возрасту моим детям от первого брака было уже одному 25 лет, второй 22 года. Я прошла, как можно сказать "все тяготы и лишения" семейной жизни. Сын порадовал меня внуками, дочь пока отодвигает материнство. Дети живут отдельно от меня, и, честно, наслаждаюсь одиночеством. Нет, у меня есть друзья с которыми мы встречаемся, у меня есть поклонники, желающие жить со мной. Но я не хочу. Меня устраивает моя жизнь.
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4 час.
Ирина Симонова
И к вопросу "ребенок для себя". По факту женщина действительно рожает для себя, а не для кого то. В жизни бывает всякое взять тот же развод. В основном ребенок после развода остается с матерью.И мать его воспитывает. Есть такие "доблестные" мужчины, которые исчезают с горизонта как только узнают о беременности. Конечно есть и матери-кукушки, и мужчины берут на себя ответственность за воспитание. Но таких, уж простите меня мужчины, меньшинство. В основном женщины справляются сами
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4 час.
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