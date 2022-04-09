Купер об 1:2 с «Бостоном»: «Хорошая игра, к сожалению, мы снова уступили. Претензий к «Тампе» у меня нет»

Джон Купер доволен игрой «Тампы», несмотря на поражение от «Бостона». «Лайтнинг» потерпели 4-е поражение подряд, уступив «Брюинс» (1:2 ОТ).

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