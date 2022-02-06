Культурология.рф

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Кино: Почему звезда «Ликвидации» не снимается в кино, и как Владимир Машков защищал ее от мужа на съемках: Лика Нифонтова

Кино: Почему звезда «Ликвидации» не снимается в кино, и как Владимир Машков защищал ее от мужа на съемках: Лика Нифонтова

Народная артистка РФ Лика Нифонтова на экранах появляется очень редко. За 40 лет кинокарьеры в ее фильмографии – всего дюжина работ.

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