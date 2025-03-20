Еврокомиссия выделяет Украине 1 млрд евро из доходов замороженных активов РФ

Европейская комиссия одобрила выделение Украине финансовой помощи в размере 1 миллиарда евро. Кредит предоставляется в рамках инициативы G7 и будет погашаться из доходов, полученных от замороженных активов Российской Федерации.
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