Все данные разом: как мошенники взламывают «Госуслуги» россиян

АЖ

Александр Жигилий

Пока государство( если такое имеется в наличии) не озаботится безопасностью граждан России реально, а не виртуально и не изменит существующие законы , как пример по ".... воровству, продажам, использованию, взламыванию баз данных до уровня 10 ЛЕТ ТЮРЬМЫ, БЕЗ ПРАВА ПОМИЛОВАНИЯ!!! ВОТ ТОГДА МНОГИЕ ВКЛЮЧАТ МОЗГИ И ЗАДУМАЮТСЯ!!!! А ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ГОСУДАРСТВО ВЫСТУПАЕТ В РОЛИ СТАТИСТА- ТАК И БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ!!!