В МВД раскрыли две схемы, которые мошенники используют для получения доступа к «Госуслугам» россиян. Эксперты по безопасности отметили, что на самом деле сценариев больше и они постоянно меняются.
Все данные разом: как мошенники взламывают «Госуслуги» россиян
Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
Пока государство( если такое имеется в наличии) не озаботится безопасностью граждан России реально, а не виртуально и не изменит существующие законы , как пример по ".... воровству, продажам, использованию, взламыванию баз данных до уровня 10 ЛЕТ ТЮРЬМЫ, БЕЗ ПРАВА ПОМИЛОВАНИЯ!!! ВОТ ТОГДА МНОГИЕ ВКЛЮЧАТ МОЗГИ И ЗАДУМАЮТСЯ!!!! А ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ГОСУДАРСТВО ВЫСТУПАЕТ В РОЛИ СТАТИСТА- ТАК И БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ!!!
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