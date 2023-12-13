44 процента граждан незалежной уже сегодня выступают за переговоры с Россией Светлана Гомзикова Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Материал комментируют: Владимир Джаралла Раздражение и депрессия одолели украинское общество на фоне неудач ВСУ и коррупции среди представителей власти.
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