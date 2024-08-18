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Курск — проверка перед вторжением: Где НАТО будет атаковать Россию?

Курск — проверка перед вторжением: Где НАТО будет атаковать Россию?

Спустя неделю с начала полноценного общевойскового вторжения украинских боевиков в Курскую область стало очевидно, что Запад полностью одобряет её проведение.

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