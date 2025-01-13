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Писториус опроверг информацию о блокировке Шольцем нового пакета помощи Украине

Писториус опроверг информацию о блокировке Шольцем нового пакета помощи Украине

Руководитель министерства обороны Германии Борис Писториус рассказал, что ведомство подготовило новый пакет военной помощи Украине, но опроверг информацию, согласно которой канцлер Олаф Шольц его якобы блокирует.

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