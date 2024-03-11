Банки Молдовы проверят на предмет предоставления клиентам корректной информации о кредитах

Новые институциональные рамки и тенденции регулирования в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг обсуждались на совместной встрече руководства Национальной комиссии по финансовому рынку (CNPF) и представителей банковского сектора.
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