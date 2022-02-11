В Венесуэле отдельные СМИ бойкотируют реформу налогового законодательства

Бойкот со стороны отдельных СМИ проекта частичной реформы налогового законодательства о крупных финансовых операциях осудил председатель комиссии по экономике, финансам и национальному развитию Национального собрания Венесуэлы Хесус Фариас, 11 февраля сообщает издание «Últimas Noticias» Сообщается, что на встрече с парламентариями, входящими в комиссию, Фариас подчеркнул, что вышеупомянутый документ, который обсуждается депутатами, подвергается нападкам со стороны отдельных СМИ.