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В Венесуэле отдельные СМИ бойкотируют реформу налогового законодательства

В Венесуэле отдельные СМИ бойкотируют реформу налогового законодательства

Бойкот со стороны отдельных СМИ проекта частичной реформы налогового законодательства о крупных финансовых операциях осудил председатель комиссии по экономике, финансам и национальному развитию Национального собрания Венесуэлы Хесус Фариас, 11 февраля сообщает издание «&Uacute;ltimas Noticias» Сообщается, что на встрече с парламентариями, входящими в комиссию, Фариас подчеркнул, что вышеупомянутый документ, который обсуждается депутатами, подвергается нападкам со стороны отдельных СМИ.

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