nashgorod

204 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Мобилизованным тюменцам будут вручать памятные монеты

Мобилизованным тюменцам будут вручать памятные монеты

«Каждому нашему бойцу, идущему на защиту Родины, будем давать памятную монету в символический долг. Ведь есть неизменное правило — если человек берет что-то в долг, то дело чести во что бы то ни стало этот долг вернуть», отметил Александр Моор.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх