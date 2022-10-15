Мобилизованным тюменцам будут вручать памятные монеты

«Каждому нашему бойцу, идущему на защиту Родины, будем давать памятную монету в символический долг. Ведь есть неизменное правило — если человек берет что-то в долг, то дело чести во что бы то ни стало этот долг вернуть», отметил Александр Моор.
«Каждому нашему бойцу, идущему на защиту Родины, будем давать памятную монету в символический долг. Ведь есть неизменное правило — если человек берет что-то в долг, то дело чести во что бы то ни стало этот долг вернуть», отметил Александр Моор.
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