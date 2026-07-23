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Царьград

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Ярославская область привлекла 422 молодых медиков в 2022 году

Ярославская область привлекла 422 молодых медиков в 2022 году

В 2022 году Ярославская область привлекла 422 молодых медиков благодаря мерам социальной поддержки. Губернатор Михаил Евраев подчеркнул важность этих действий в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", инициированного Президентом Владимиром Путиным.

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