Ярославская область привлекла 422 молодых медиков в 2022 году

В 2022 году Ярославская область привлекла 422 молодых медиков благодаря мерам социальной поддержки. Губернатор Михаил Евраев подчеркнул важность этих действий в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", инициированного Президентом Владимиром Путиным.