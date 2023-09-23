Аргументы и Факты

48 950 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ребров
    Ну ляпнуть в мир тесен что угодно можно, где доказательства что там немецкий экипаж былРазведчики ВС Рос...
  • Борис Леонтьев
    Тот скандал, который мы сейчас наблюдаем, «написан», срежиссирован и поставлен США. Польша такая же марионетка наглос...Do Rzeczy: польск...
  • ИгорьОвчаренко
    А разве это важно.Они должны были быть уничтожены ещё в прошлом году.«Ъ» узнал, какой ...

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Киев потерял регионы, на которые рассчитывали США

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Киев потерял регионы, на которые рассчитывали США

Поездка украинского лидера Владимира Зеленского в Соединенные Штаты оказалась провальной в связи с тем, что Киев больше не контролирует регионы, необходимые Вашингтону из-за наличия там природных ресурсов, считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх