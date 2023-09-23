Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Киев потерял регионы, на которые рассчитывали США

Поездка украинского лидера Владимира Зеленского в Соединенные Штаты оказалась провальной в связи с тем, что Киев больше не контролирует регионы, необходимые Вашингтону из-за наличия там природных ресурсов, считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.