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Оклеветали, чтобы выдавить из Балтики: НАТО открывает морской фронт против России

Оклеветали, чтобы выдавить из Балтики: НАТО открывает морской фронт против России

Вадим Егоров Новейшая история наглядно показывает, что Запад традиционно прибегает к провокациям для достижения своих геополитических целей, достаточно вспомнить младенцев из кувейтского роддома, "геноцид в Сребренице", химическое оружие Асада, бомбардировки мирных демонстраций ливийской оппозиции и, наконец, Бучу.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... топить всегда, топить везде,только животный ужас должен сопровождать эти существа при появлении ВМС РОССИИ...
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16 час.
СЗ
Светлана Зуева
Потопить при попытке что-либо сделать нашим судам! Южнокорейский боинг сбили и правильно сделали,так и здесь,шлепнуть и будут сидеть ьихо,иначе на головы начнет падать Орешник или Сармат!
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14 час.

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