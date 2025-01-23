Вадим Егоров Новейшая история наглядно показывает, что Запад традиционно прибегает к провокациям для достижения своих геополитических целей, достаточно вспомнить младенцев из кувейтского роддома, "геноцид в Сребренице", химическое оружие Асада, бомбардировки мирных демонстраций ливийской оппозиции и, наконец, Бучу.