Механик «Волгонефти-212» раскрыл причины трагедии с танкером Татьяна СергееваМеханик танкера «Волгонефть-212» Алексей Татаринов поделился подробностями о причинах крушения судна, которое затонуло всего за 10 минут.
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