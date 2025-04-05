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Царьград

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Три иностранца за четыре года. В Петербурге призвали к ответу предприимчивую "невесту"

Три иностранца за четыре года. В Петербурге призвали к ответу предприимчивую "невесту"

В Адмиралтейском районе Северной столицы полиция задержала “профессиональную невесту", что ходит в ЗАГС, как на работу.

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