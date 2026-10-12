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Регионы России

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В Кудрово обнаружена пятилетняя девочка без одежды на лестничной площадке

В Кудрово обнаружена пятилетняя девочка без одежды на лестничной площадке

В городе Кудрово Ленинградской области на лестничной площадке жилого дома была обнаружена пятилетняя девочка без одежды.

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