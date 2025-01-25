Работодатели Урала предлагают студентам вакансии в сферах продаж и общепита

Современные студенты еще во время учебы задумываются о подработке или ищут программы стажировки. В компании «Авито» рассказали, в каких сферах молодежь УрФО может применить свои знания, навыки и энтузиазм.
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