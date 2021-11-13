За сутки в России подтверждено 39 256 случаев COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 4185 2 Санкт-Петербург 3273 3 Московская область 2891 4 Самарская область 1790 5 Республика Крым 837 6 Нижегородская область 788 7 Воронежская область 765 8 Свердловская область 724 9 Красноярский край 716 10 Пермский край 699 11 Республика Башкортостан 681 12 Ростовская область 657 13 Саратовская область 644 14 Омская область 587 15 Челябинская область 580 16 Смоленская область 575 17 Иркутская область 573 18 Ульяновская область 526 19 Алтайский край 521 20 Хабаровский край 520 21 Ставропольский край 510 22 Брянская область 502 23 Волгоградская область 473 24 Архангельская область 459 25 Краснодарский край 420 26 Вологодская область 408 27 Липецкая область 404 28 Новосибирская область 402 29 Тверская область 398 30 Оренбургская область 397 31 Ленинградская область 396 32 Пензенская область 395 33 Приморский край 394 34 Республика Коми 391 35 Калининградская область 391 36 Удмуртская Республика 385 37 Забайкальский край 367 38 Курская область 356 39 Кемеровская область 352 40 Севастополь 351 41 Орловская область 348 42 Белгородская область 348 43 Тюменская область 346 44 Республика Карелия 336 45 Владимирская область 330 46 Новгородская область 308 47 Псковская область 293 48 Республика Саха (Якутия) 288 49 Ярославская область 285 50 Мурманская область 281 51 Рязанская область 272 52 Томская область 269 53 Тульская область 269 54 Кировская область 268 55 Астраханская область 259 56 Ханты-Мансийский автономный округ 257 57 Республика Татарстан 257 58 Ивановская область 236 59 Амурская область 223 60 Курганская область 217 61 Калужская область 216 62 Республика Бурятия 215 63 Тамбовская область 215 64 Костромская область 205 65 Республика Хакасия 202 66 Республика Чувашия 177 67 Республика Мордовия 167 68 Республика Дагестан 161 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 149 70 Кабардино-Балкарская Республика 136 71 Республика Марий Эл 127 72 Чеченская Республика 115 73 Республика Северная Осетия-Алания 105 74 Сахалинская область 103 75 Карачаево-Черкесская Республика 89 76 Республика Ингушетия 87 77 Республика Адыгея 85 78 Республика Тыва 68 79 Республика Алтай 57 80 Камчатский край 48 81 Еврейская автономная область 47 82 Республика Калмыкия 41 83 Магаданская область 34 84 Чукотский автономный округ 18 85 Ненецкий автономный округ 16 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 9 031 851 случай (+0,44%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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