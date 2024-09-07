Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 596 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Жители  Европы  в  России  гораздо  более  желательны, чем  мигранты  из Средней  Азии. Они, европейцы, грамотные  лю...В Россию потянули...
  • Eduard
    Не имеют права! Не выдумывайте права на ходу! Своей Польшей занимайтесь идиоты!Польша готовится ...
  • Maxim
    В РФ тогда - поближе к Китаю.Иран перенесёт ст...

Разработанная в России вакцина от рака успешно прошла доклинические испытания

Разработанная в России вакцина от рака успешно прошла доклинические испытания

Уже отправлено письмо в Минздрав.На пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» академик РАН, главный онколог Минздрава и генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн рассказал о завершении доклинических исследований русской вакцины от рака.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх