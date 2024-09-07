Разработанная в России вакцина от рака успешно прошла доклинические испытания

Уже отправлено письмо в Минздрав.На пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» академик РАН, главный онколог Минздрава и генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн рассказал о завершении доклинических исследований русской вакцины от рака.