Истец потребовал ужесточить обвинение экс-замминистра обороны Иванову

Ужесточить наказание бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову потребовала потерпевшая сторона в лице АО «Оборонстрой» после ознакомления с материалами дела в отношении Иванова и его экс-подчиненного Антона Филатова, которым вменяют растрату и отмывание денег банка «Интеркоммерц», сообщили праоохранители, 22 февраля пишет ТАСС.