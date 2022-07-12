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В Псковской области окажут грантовую поддержку в сфере туризма и гостеприимства

В Псковской области окажут грантовую поддержку в сфере туризма и гостеприимства

В правительстве региона утвердили положение о предоставлении грантовой поддержки при реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры В правительстве региона утвердили положение о предоставлении грантовой поддержки при реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры Средства направят из консолидированного бюджета для достижения целевых показателей федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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