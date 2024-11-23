Добролюбовка приглашает на новый цикл встреч «Светлые люди»

Гости библиотеки будут общаться с людьми разных профессий. Первой героиней цикла станет Татьяна ЧурсановаТатьяна — идейный вдохновитель и организатор сообщества «МамаКлуб Архангельск» и психолог, эксперт по семейному тайм-менеджменту уже более 16 лет, создательница книжного клуба, любящая жена и мама.