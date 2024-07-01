РИА: комитет Совфеда рекомендовал приостановить участие России в ПА ОБСЕ

Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал и рекомендовал принять заявление о приостановке участия российской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте.
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