РИА: комитет Совфеда рекомендовал приостановить участие России в ПА ОБСЕ

Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал и рекомендовал принять заявление о приостановке участия российской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте.