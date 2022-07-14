В США определили "три пути, которыми может пойти Россия после спецоперации"

Профессор Балтиморского университета и обозреватель Дэвид Лингельбах в своей колонке для американского издания The Hill написал, что у Владимира Путина есть три пути, которыми он может повести страну после завершения спецоперации на Украине.
Профессор Балтиморского университета и обозреватель Дэвид Лингельбах в своей колонке для американского издания The Hill написал, что у Владимира Путина есть три пути, которыми он может повести страну после завершения спецоперации на Украине.
Свежие комментарии