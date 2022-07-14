Царьград

4 404 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Starley Вячеслав
    Отправить этого пидераста на родину. Пусть там в задницу себе засовывает болгарские перцы...ГНИДА ЗАДНЕПРИВОДНАЯ..."Убивать русских"...
  • Владимир Афанасьев
    к стенке эту армянскую тварь, все эти существа спящие и при благоприятных обстоятельствах они могут очень навредить Р..."Убивать русских"...
  • Владимир Афанасьев
    в СССР была статья за гомосятину и сейчас надо ввести статью за это, а кто лоббирует это, к стенке.  чем мягче законы...Депутат Госдумы А...

В США определили "три пути, которыми может пойти Россия после спецоперации"

В США определили "три пути, которыми может пойти Россия после спецоперации"

Профессор Балтиморского университета и обозреватель Дэвид Лингельбах в своей колонке для американского издания The Hill написал, что у Владимира Путина есть три пути, которыми он может повести страну после завершения спецоперации на Украине.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх