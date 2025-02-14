Модернизация центров обработки данных может открыть 76 ГВт новых мощностей в США

Технологические компании, разработчики дата-центров и коммунальные службы панически боятся перспективы резкого роста спроса на электроэнергию в США в условиях беспрецедентного развития искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии