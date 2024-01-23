Российские военные увеличили активность на участке фронта в ДНР

Российская артиллерия в ДНР в десятки раз увеличила активность – подавление огневых точек идёт практически без остановки, контакт настолько плотный, что даже гаубичные батареи приблизились к укреплениям противника на минимальное расстояние, сообщил корреспондент "Известий" Александр Сафиулин.