Российские военные увеличили активность на участке фронта в ДНР

Российская артиллерия в ДНР в десятки раз увеличила активность – подавление огневых точек идёт практически без остановки, контакт настолько плотный, что даже гаубичные батареи приблизились к укреплениям противника на минимальное расстояние, сообщил корреспондент "Известий" Александр Сафиулин.
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