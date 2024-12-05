Богомаз: В Брянской области сбили девять беспилотников за час Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили девять беспилотных летательных аппаратов в небе над регионом.
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