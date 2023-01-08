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Марченко сделал 1-й хет-трик в НХЛ, став 1-й звездой матча с «Каролиной». У него 8+0 в 15 играх

Марченко сделал 1-й хет-трик в НХЛ, став 1-й звездой матча с «Каролиной». У него 8+0 в 15 играх

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил три шайбы в матче чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:3 Б) и был признан первой звездой.

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