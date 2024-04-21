Уровень воды в Оке понизился на 32 см

Уровень воды в Оке продолжает снижаться. Об этом сообщает ГУ МСЧ России по Рязанской области. По данным на 21 апреля, в черте Рязани в Оке уровень воды понизился на 32 см и составляет 358 см относительно нулевой отметки гидрологического поста.