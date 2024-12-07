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«Водник» сыграл вничью в товарищеском матче со Сборной России

Встреча на родном стадионе «жёлто-зелёных» — архангельском «Труде» — завершилась со счётом 3:3Встреча на родном стадионе «жёлто-зелёных» — архангельском «Труде» — завершилась со счётом 3:3В этом году тренировочный сбор Сборной России по хоккею с мячом проходил в Архангельске — последний раз такое было 20 лет назад.

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