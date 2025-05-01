Овечкин впервые за семь лет вышел во второй раунд Кубка Стэнли

REUTERS/Imagn Images/Geoff Burke "Вашингтон Кэпиталз", за который играет российский хоккеист Александр Овечкин, одержал победу над "Монреаль Канадиенс" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в следующий раунд.