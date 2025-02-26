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Мусоровозы освободят от штрафов

Мусоровозы освободят от штрафов

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении законопроект о моратории на штрафы для двуосных и трехосных транспортных средств, используемых в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

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