Мусоровозы освободят от штрафов

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении законопроект о моратории на штрафы для двуосных и трехосных транспортных средств, используемых в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
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