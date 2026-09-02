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Царьград

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Эрик Бретос потребовал от Захаряна показать стабильные результаты

Эрик Бретос потребовал от Захаряна показать стабильные результаты

Эрик Бретос, спортивный директор «Реал Сосьедад», призвал Арсена Захаряна, русского полузащитника, продемонстрировать лучшие результаты на поле.

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