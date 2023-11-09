Запас хода до 1400 км, включая 125 км без бензина, и расход топлива 4,3 л / 100 км при цене от $17 300. В Китае вышел новый седан Roewe D7 NEV

Седан Roewe D7 NEV от SAIC Group вышел на китайский рынок со стартовой ценой 17 300 долларов. Это на 500 долларов меньше, чем сообщалось ранее Итак, стоимость подключаемой гибридной модели (DMH — Dual Motor Hybrid) начинается от 17 300 долларов, в то время как электромобиль с запасом хода 510 км стоит от 20 575 до 21 900 долларов, а модель с запасом хода 610 км предлагается по цене от 23 300 до 24 280 долларов.