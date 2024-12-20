Ямальцев, родившихся под Новый год, нарядят в яркие колпачки

Перинатальный центр Салехардской окружной больницы подготовил к выписке малышей новогодние сюрпризы — колпачки Деда Мороза и еще один подарок, который руководство больницы пока держит в секрете, сообщил заведующий отделением Алексей Денисов.
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