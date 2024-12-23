Мөслим халкы махсус хәрби операциядәгеләргә Яңа ел бүләкләре дә җибәргән

Мөслим халкы махсус хәрби операциядә катнашучы егетләргә чираттагы ярдәм йөген озатты. Бу юлы да махсус хәрби операциядә катнашучы егетләргә җылы киемнәр, көнкүреш кирәк-яраклары, бал, май, кебек кебек ризыклар җибәрелде.
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