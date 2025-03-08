В Петербурге волонтеры больше суток ищут пропавшего подростка

В Санкт-Петербурге пропал подросток. О его местонахождении ничего не известно с 7 марта. Объявление о его пропаже опубликовано волонтерами из поискового отряда «Лиза Алерт Питер» в их официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».