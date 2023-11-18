Гергиев напомнил, что возглавляет Мариинский театр

Дирижёр народный артист России, дирижёр Валерий Гергиев после вручения первой Эрмитажной премии в Петербурге ответил журналистам на вопрос о возможности своего назначения на должность директора Большого театра.
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