"Детство закончилось! За свои поступки надо отвечать!". В Ростовской области подростки жестоко унизили учительницу, пригласившую их на урок

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Царьград

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Свои издевательства над пожилым педагогом школьники-прогульщики записали на видео и по глупости выложили в социальные сети.

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Комментарии
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Андрей
3,14 пец...этих ублюдков на нары
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16 час.
СБ
Слава Белый
Родители не обладают рычагами давления на своих детей? Лишить денег карманных, гаджетов и выпороть! Будут как шёлковые. Не поймут? Ещё раз выпороть.
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16 час.

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